Згідно з ухвалою суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 9 вересня.

Печерський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру. Він підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув 23-річний нацгвардієць.

Як повідомила Київська міська прокуратура, згідно з ухвалою суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 9 вересня 2023 року.

На цей час, відповідно до вимог ст. 290 Кримінально-процесуального кодексу України, стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Відео дня

Смертельна ДТП за участі судді Тандира - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Київський апеляційний суд розглянув скаргу на раніше обраний голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру запобіжний захід - тримання під вартою. Суд відхилив апеляцію, залишивши попереднє рішення в силі: винуватець ДТП перебуватиме під вартою до 26 серпня.

Згідно з матеріалами справи, 25 травня 2023 року суддя, перебуваючи за кермом автомобіля, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.

За даними слідства, під час ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Тандир відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я. Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Також стало відомо, що Тандир намагався підмінити матеріал для експертизи й замість сечі здав слину та воду.

Адвокати судді заявили, що немає експертизи крові Тандира, та що на момент ДТП він не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

3 серпня Державне бюро розслідувань повідомило, що стан сп’яніння судді Тандира під час скоєння ДТП підтверджено низкою експертиз. Загалом слідуство отримало 18 експертних висновків по справі.

Вас також можуть зацікавити новини: