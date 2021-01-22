Як з'ясували слідчі, померла жінка мешкала в цьому будинку.

22 січня в Дніпрі у під'їзді житлового будинку на проспекті Поля знайшли повішеною жінку.

Медики, які прибули не місце інциденту, констатували її смерть, пише Інформатор.

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Відзначається, що жінка повісилася на сходовому майданчику в під'їзді, на першому поверсі. Особу померлої вдалося встановити - нею виявилася мешканка будинку.

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Автор: Олександр Топчій