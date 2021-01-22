У Дніпрі жінка повісилася в під'їзді / фото dp.informator.ua
22 січня в Дніпрі у під'їзді житлового будинку на проспекті Поля знайшли повішеною жінку.
Медики, які прибули не місце інциденту, констатували її смерть, пише Інформатор.
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Відзначається, що жінка повісилася на сходовому майданчику в під'їзді, на першому поверсі. Особу померлої вдалося встановити - нею виявилася мешканка будинку.
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