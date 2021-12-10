Тварину привезли з одного зі столичних ринків і влаштували їй фотосесію.

Власник мережі Tattoo Lamarch Studio назвав своєю "піар-стратегією" скандал довкола їхнього салону в Києві, куди напередодні привели свиню нібито для "набиття" тату.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

9 грудня зоозахисники з UAnimals поділилися серією фото й відео працівників київського тату-салону з прив’язаною свинею, якій татуювальники нібито планували "набити" церковні куполи на спині.

На заклики активістів прибрати контент й не знущатися з тварини у салоні не відреагували, тому користувачі "закидали" скаргами профіль закладу в Instagram. Натомість в UAnimals зазначили, що вже написали заяву в поліцію з вимогою перевірити, чи справді свині зробили тату.

У коментарі ТСН власник мережі назвав скандал "піар-стратегією" і наслідками таких дій не переймається. Проте поліції він заявив, що татуювання на тілі свині не робили.

Активісти ж зауважують, що навіть влаштована тату-майстрами знущальницька фотосесія могла нашкодити психіці тварини.

"Судячи з фотографій, тварина була дійсно у величезному стресі, тварина була прив’язана на підлозі, коли вони робили ці ущербні селфі – і це є порушенням закону про захист тварин від жорстокого поводження", - зазначає зоозахисник Олександр Тодорчук.

За даними джерел ТСН, тварину привезли з одного зі столичних ринків і влаштували їй фотосесію, перш ніж та мала піти на м’ясо. Де вона зараз - невідомо.

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Автор: Віолетта Орлова