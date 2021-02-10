До відділення поліції «запросили» понад 100 людей.

У ході обшуків приміщення на перехресті вулиць Іоанна Павла ІІ та Перспективної у Києві, де перебували заблоковані «Нацкорпусом» молодики спортивної статури, поліцейські вилучили гранати й зброю.

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Про це повідомляє начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

До відділення поліції «запросили» понад 100 людей, уточнюють правоохоронці.

«Зокрема у результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено більш як сто осіб, із якими проводять процесуальні дії», - відповів Крищенко.

Що трапилось

Ввечері 10 лютого активісти руху «Національний корпус» заблокували приміщення будівлі на Тверському тупику в Києві. Вони стверджували, що викрили базу «тітушок ОПЗЖ».

В одного з чоловіків активісти вилучили зошит, де були вказані розцінки й згадувався дозвіл на застосування зброї. Спортсмени, за інформацією «Нацкорпусу», брали участь у проплачених мітингах ОПЗЖ проти закриття каналів Медведчука.

Місце проведення акції протесту оточили силовики зі спецтранспортом.

Своєю чергою, депутат ОПЗЖ і лідер ГО «Патріоти – За життя» Ілля Кива пояснив зібрання озброєних невідомих нібито «турніром з боксу».

Правоохоронці після звернення «Національного корпусу» відкрили провадження за кількома статтями: готування до кримінального правопорушення та хуліганство.

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Автор: УНІАН