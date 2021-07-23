Напередодні у Бердянську вирувала негода.

Дві людини стали жертвами негоди у Бердянську. За попередніми висновками правоохоронців, під час потужної зливи зі шквалом обірвалися електродроти. Вони впали у воду і двох випадкових перехожих уразило струмом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами очевидців, медики швидкої тривалий час не могли дістатися до потерпілих через небезпеку ураження. Чекали, допоки енергетики відключать напругу. Чоловіків врятувати не вдалося.

Як повідомляється, у Бердянську вирувала негода. Вулиці міста стрімко затопило, багато будинків підтопило, вода розмила автошляхи.

Негода в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, в Україні напередодні вирувала стихія. Зокрема, в Донецькій області в результаті падіння дерев 1 людина загинула і 7 осіб госпіталізовані. А на Луганщині загинув механізатор підприємства. На чоловіка впали елементи зірваного з будівлі даху.

В Одесі пройшла найсильніша за останні роки злива. В результаті стихії повалені десятки дерев, вулиці міста перетворилися на повноводні річки, почалися перебої з електрикою.

Також злива накрила Маріуполь. У місті почалися проблеми з електропостачанням, вулиці пішли під воду, сталися збої в роботі громадського транспорту.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська