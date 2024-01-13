Ба більше, чоловік навіть зміг продати свій будинок, який арештували під час слідства.

На Волині рік тому пастор однієї із протестантських церков із Запоріжжя збив 6-річну дівчинку. За два тижні через тяжкі травми дитина померла. Підозру водієві оголосили аж через вісім місяців, коли підозрюваний втік з України.

Як повідомляє OBOZ.UA, ДТП сталася на Волині у селі Торчин. 25 січня о 8 годині ранку дві сестрички, 6-річна Міла та 10-річна Вероніка, йшли до школи. Діти переходили дорогу поблизу будинку.

Сестри підійшли до краю дороги й пильно дивилися на всі боки. Ліворуч рухалася поліцейська машина, і водій бачив дівчаток. Праворуч зі сторони Польщі в цей час їхав зелений Daewoo Lanos.

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Мати сестер Галина Кунц розповіла, що дівчата вже вийшли на середину дороги, але зелена автівка не зупинялася. Старша дівчинка встигла врятуватися, а молодша - ні.

"Окрім того, що він її збив, вона ще впала під колеса – і він її протяг. Дочка отримала сильну черепно-мозкову травму, в неї постраждали печінка та нирка. Я працюю в магазині недалеко, як тільки дізналась – одразу ж прибігла туди. Швидка забрала її у тяжкому стані", – згадує мама.

У швидкій серце Міли зупинялося серце, але лікарям вдалося знову запустити його. Після першої операції дівчинка впала в кому. Через 15 днів Міла померла. Весь цей час мама перебувала з нею у реанімації.

Хто був за кермом?

За кермом автомобіля перебував пастор церкви віри Євангельської "Церква Добра новина" із Запоріжжя 51-річний Євген Бабич. Він виправдовувався, що не бачив дітей, адже нібито погано розчистив замерзле лобове скло. Втім, мати дівчинки запевняє, що слідчі не знайшли гальмівної колії на дорозі. Крім того, ця ділянка дороги була чистою.

Слідство провело експертизу без участі сторони постраждалих, поки дівчинка була в реанімації. Документ датовано 7 лютого, а через три дні Міла померла.

Поліцейські стверджуватимуть, що мама не давала дозволу на проведення слідчих дій зі старшою Веронікою. Перша експертиза показала, що "водій не мав змоги уникнути наїзду на малолітнього пішохода".

"У лютому слідчий викликав нас до себе і став захищати водія, говорив, що він їхав зі швидкістю 40 км на годину. В результаті водій став свідком у справі. Потім була повторна експертиза (26 червня), яка таки показала, що водій мав можливість загальмувати. Тому йому підготували підозру. Але було вже пізно, він навесні зміг залишити Україну, виїхав до Америки", – каже мама.

Підозру оголосили лише 27 вересня минулого року, через вісім місяців після аварії. За ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого. Винному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

"Твоя дочка в раю"

Як повідомляє мама дівчинки, Бабич телефонував їй з пропозицією зустрітися, коли Міла була у реанімації. Коли дочка померла, він знову набрав жінку і сказав, що вона повинна радіти, адже тепер її дочка в раю.

Бабича оголосили у всеукраїнський розшук, але не міжнародний. Він зумів продати свій будинок, заарештований після ДТП. Зараз пастор рідко з'являється у соцмережах, деякі його сторінки закриті.

А 30 жовтня на сторінках деяких його дітей (їх у нього шестеро, всі дорослі, є й онуки) з'явилося спільне сімейне фото у якомусь будинку.

Інші ДТП на Волині

Нагадаємо, що ввечері у суботу, 6 січня 2024 року в Луцьку сталася масштабна аварія. Через ожеледицю в ДТП потрапили одразу 10 автомобілів, а також маршрутне таксі.

У Головному управлінні Державної служби з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області наголошували, що рятувальники подали один водяний ствол, аби запобігти займанню автівок. Прес-служба ДСНС також опублікувала фото з місця резонансного ДТП.

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