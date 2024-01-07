Інцидент стався на мосту на вулиці Рівненській.

Ввечері у суботу, 6 січня 2024 року в Луцьку сталася масштабна аварія. Через ожеледицю в ДТП потрапили одразу 10 автомобілів, а також маршрутне таксі, пише "Суспільне".

Аварія сталася біля 18:30 на мосту на вулиці Рівненській. Як повідомила речниця Нацполіції в області Ольга Бузулук, внаслідок інциденту троє людей отримали незначні травм. Постраждалих шпиталізували до медичного закладу на обстеження.

У Головному управлінні Державної служби з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області наголошували, що рятувальники подали один водяний ствол, аби запобігти займанню автівок. Прес-служба ДСНС також опублікувала фото з місця резонансного ДТП.

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Того ж вечора в місті сталася ще одна масова ДТП. Очевидці повідомили "Суспільному" про аварію на мосту на проспекті Перемоги – вона сталася біля 19:30.

Інші ДТП в Україні

У грудні на Одещині пʼяний водій збив на смерть двох жінок. ДТП сталася у селі Коси в Подільському районі області. Загиблі йшли вздовж дороги, коли водій "ВАЗу" здійснив наїзд.

У Львові водій автобуса збив прокурора. 35-річний чоловік помер на місці внаслідок отриманих травм. ДТП сталася в районі залізничного вокзалу біля 21:30 17 грудня.

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