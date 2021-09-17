Чоловік повідомив, що усі вироби належать йому особисто.

Співробітники митної служби затримали чоловіка, який намагався провезти через аеропорт "Бориспіль" 44 кілограми срібних прикрас з Індії.

Про це повідомила прес-служба Державної митної служби України.

"Дві валізи, вщент набиті срібними прикрасами - каблучками, сережками, намистом, підвісками, хрестиками, браслетами та статуетками, виявлено київськими митниками під час митного контролю багажу авіапасажира, який прилетів в аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з Індії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 38-річний чоловік, прибувши з Делі, далі мав прямувати трансфером до Одеси.

Читайте такожКиянина засудили до 5 років тюрми за розпусні дії в дитячих поліклінікахДля проходження митного контролю пасажир в аеропорту обрав спрощену систему "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує товарів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

Однак митники за допомогою технічних засобів виявили, що в двох дорожніх валізах та у ручній поклажі громадянина знаходяться ювелірні вироби зі срібла 925 проби з вставками з каміння: 882 комплекти з двох предметів, 11 комплектів з трьох предметів, 1 346 одиниць намиста, 294 підвіски, 269 каблучок, 38 пар сережок, 11 браслетів, 8 хрестиків та 3 статуетки слонів – індійських символів.

"Загальна вага прикрас склала понад 44 кг, по кількості – 4 627 одиниць. При цьому, громадянин заявив, що усі вироби належать йому особисто", - йдеться в повідомленні.

Київська митниця стосовно громадянина склала протокол про порушення митних правил, а прикраси вилучила.

Раніше повідомлялося, що українець намагався потай ввезти з-за кордону понад 2,3 тисячі гаджетів Apple. Також було викрито масштабну контрабандну схему ввезення в Україну російського пального через порти Одеської області.

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Автор: Богдан Слуцький