Чолов’яга скористався безпорадним станом дитини.

У Броварах 46-річний чоловік вчинив сексуальне насильство відносно неповнолітнього на території оздоровчо-реабілітаційного центру. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Зґвалтував 15-річного хлопчика. Масажисту повідомили про підозру", - зазначив Нєбитов.

За інформацією очільника поліції Київщини, підліток через певні вади зі здоров'ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу.

"Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.

Нєбитов зазначив, що зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Моторошний злочин у Білій Церкві

Як повідомляв УНІАН, цього місяця також на Київщині, у Білій Церкві, затримали гвалтівника, який 2 доби знущався над жінкою. Під час скоєння сексуального злочину гвалтівник жорстоко бив жінку й порізав їй горло. Постраждалій дивом вдалося втекти від маніяка.

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