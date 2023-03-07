Молодик переховувався у лісосмузі.

В Черкаській області у лісосмузі біля Канева поліцейські затримали 19-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчинки.

Як повідомили у поліції Черкаської області, молодика викрили з допомогою квадрокоптера. За даними правоохоронців, 2 березня хлопець напав на 12-річну дівчинку, яка йшла додому з магазину.

Він затягнув її у хащі та зґвалтував, а потім втік до лісосмуги.

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Мати дівчини звернулася в поліцію, після чого поліцейські почали пошукові роботи.

"19-річного зловмисника знайшли у лісосмузі, де він ховався від поліції. З пошуками допомагали військовослужбовці, які підняли в повітря квадрокоптер", - йдеться в повідомленні.

В даний час затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.

Злочини зі зґвалтуваннями в Україні

В Київській області повідомили про підозру жінці та її співмешканцю, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом дітям. За даними слідства, мати та її співмешканець тривалий час знущалися з дітей віком 3, 5 та 11 років.

А 3 березня Приморський районний суд Одеси засудив до дев'яти років позбавлення волі рецидивіста, який кілька разів зґвалтував неповнолітню.

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