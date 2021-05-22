Жителі Києва розкритикувати вчинок хлопця.

У Києві на Майдані Незалежності підліток справив потребу у фонтан. Він це зробив не зважаючи на велику кількість перехожих поряд.

Про це повідомили в спільноті "Київ оперативний" у соцмережі. На відео видно, як молодик стоїть біля фонтану та справляє потребу.

"Схоже, що серед молоді у Києві відбувається якийсь "челендж" на найбезглуздіший вчинок. Ну, як оце можна пояснити?", - йдеться у повідомленні.

Жителі Києва у коментарях розкритикували вчинок молодика.

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Автор: Іван Бойко