Хлопець помочився у фонтан прямо в центрі Києва \ фото kyivcity.gov.ua
У Києві на Майдані Незалежності підліток справив потребу у фонтан. Він це зробив не зважаючи на велику кількість перехожих поряд.
Про це повідомили в спільноті "Київ оперативний" у соцмережі. На відео видно, як молодик стоїть біля фонтану та справляє потребу.
"Схоже, що серед молоді у Києві відбувається якийсь "челендж" на найбезглуздіший вчинок. Ну, як оце можна пояснити?", - йдеться у повідомленні.
Жителі Києва у коментарях розкритикували вчинок молодика.
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