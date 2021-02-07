Заклад харчування розміщений на цокольному поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Рятувальники під час ліквідації пожежі в кафе у центрі Києва евакуювали 5 осіб.

Як повідомила прес-служба Головного управління ДСНС м.Києва, кафе розміщене на цокольному поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Івана Франка, 27/31.

Читайте такожУ Мукачеві затопило кладовище (відео)Повідомлення про пожежу надійшло о 13:14. По прибуттю на місце вогнеборці встановили, що займання виникло на кухні. О 13:52 займання ліквідували.

Як зазначається, під час гасіння пожежі рятувальники вивели на безпечну відстань 5 осіб.

Жертв та постраждалих немає. Причина займання встановлюється.

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Автор: Інна Андаліцька