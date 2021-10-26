Пожежа в Чернівцях була у вівторок, її вже загасили.

У центрі Чернівців у вівторок, 26 жовтня, вранці загорілося маршрутне таксі – загоряння почалося в кабіні, а потім вогонь за лічені хвилини охопив весь салон.

Пожежа в маршрутці сталася біля будівлі Чернівецької обласної держадміністрації, розташованої на вул. Степана Бандери, повідомляє "Главком", посилаючись на відомості кореспондента.

За його даними, пасажирів, які перебували в транспортному засобі, встигли вивести. Причина пожежі поки невідома, її мають встановити фахівці.

У мережі також показали відео, на якому знято, як у центрі Чернівців горить маршрутка. На ролику також можна побачити, як маршрутку почали гасити.

Раніше в Одесі стався смертельний інцидент за участю маршрутки та легкового автомобіля.

У Київському районі обласного центру 21 жовтня пенсіонерка на легковику "Daewoo" врізалася в пасажирський маршрутний автобус. В результаті ДТП жінка загинула, їй було 62 роки.

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Автор: Екатерина Присяжнюк