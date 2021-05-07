У центрі Одеси до газової труби житлового будинку прикріпили бойову гранату.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомляють очевидці.
Зазначається, що на вулиці кінній, 11 невідомі примотали бойову гранату скотчем до газової труби. Розтяжку зафіксували на ручці дверей житлової квартири.
Читайте такожНа Херсонщині місцевому депутату кинули гранату під будинок
Люди стверджують, що про те, що трапилося в поліцію повідомили мешканці будинку.
На місці події працюють вибухотехніки, представники відповідних комунальних служб та рятувальники. Мешканців будинку евакуювали.
Вас також можуть зацікавити новини
- У курортній зоні Одеси невідомі обстріляли розважальний комплекс
- В Одесі під час вибуху газу в квартирі зруйновано житловий будинок, є постраждалі
- На Рівненщині підліток знайшов термос з гранатами (фото)
- Мешканка Дніпра знайшла снаряд у сміттєвому баку на вулиці (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram