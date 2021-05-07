Мешканців будинку евакуювали.

У центрі Одеси до газової труби житлового будинку прикріпили бойову гранату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомляють очевидці.

Зазначається, що на вулиці кінній, 11 невідомі примотали бойову гранату скотчем до газової труби. Розтяжку зафіксували на ручці дверей житлової квартири.

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Люди стверджують, що про те, що трапилося в поліцію повідомили мешканці будинку.

На місці події працюють вибухотехніки, представники відповідних комунальних служб та рятувальники. Мешканців будинку евакуювали.

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Автор: Лариса Козова