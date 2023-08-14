Їх взято під варту із можливістю внесення застави у 200 тисяч гривень для кожного.

Двоє правоохоронців у Черкаській області завезли підозрюваного в крадіжці в ліс, одягли в кайданки і били, стріляли біля голови, щоб дав зізнання. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

В повідомленні сказано, що правоохоронці вирішили якнайшвидше розкрити злочин щодо крадіжки майна. Відпрацьовуючи свої версії, вони незаконно затримали мешканця регіону та почали його "допитувати" у лісі.

"Фігуранти надягнули чоловікові кайданки на руки та почали бити. Також вони зробили кілька пострілів із вогнепальної зброї біля голови потерпілого", - розповіли в ДБР. При цьому зазначають, що, за попередньою інформацією, чоловік взагалі не мав відношення до крадіжки, про яку йшлося.

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ДБР підозрює цих двох правоохоронців у перевищенні службових повноважень - вони вибивали з громадянина зізнання у злочині, причетність якого до не була доведена.

В повідомленні сказано, що обох підозрюваних затримано. "Правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з заставою 200 тисяч гривень для кожного. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", - сказано в повідомленні.

Конфлікт з поліцейськими В Одесі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня, у соціальних мережах з'явилося відео, на якому знято конфлікт на вулиці між невідомим та трьома патрульними, які відмовили чоловіку у проханні ознайомитися з протоколом затримання, а потім один із них "нокаутував" чоловіка.

На початку відео показано, як чоловік просить поліцейських ознайомити його з протоколом затримання, що є нормою українського законодавства. Але ті відмовляються, мотивуючи тим, що нібито він ознайомився, але чоловік це заперечує.

В якийсь момент поліцейські почали йти, не віддавши чоловікові копію протоколу затримання і не надавши йому можливості написати пояснення. Коли чоловік знову попросив дати йому написати пояснення, поліцейський почав наступати йому на ноги і штовхати його. Згодом правоохоронець вдарив чоловіка.

Відео викликало резонанс у соціальних мережах, люди пишуть, що під час конфлікту співробітник у формі "нокаутував мужика просто на очах його дружини".

У прес-службі поліції повідомили, що ця подія відбулася 1 серпня, зазначивши, що під час розмови та підготовки справи про адміністративне правопорушення громадянин почав нецензурно висловлюватися на адресу поліцейських, а також навмисно пошкодив бланк адмінпротоколу та постійно виявляв агресію.

В той же час повідомили, що призначено службове розслідування. Копа, який вдарив чоловіка, відсторонили від роботи. При цьому двоє його колег, які спостерігали за тим, що відбувається, і не втручалися, коли їхній поплічник вирішив побити постраждалого (якого поліцейська прес-служба цинічно називає "правопорушником"), поки залишаються на службі.

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