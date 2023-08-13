Аварія сталася на автодорозі "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань".

У Черкаській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох легкових автомобілів загинуло три людини.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram. Зокрема, 13 серпня на автодорозі "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань" біля села Деньги, сталося дорожньо-транспортна пригода за участю 3-х легкових автомобілів.

"Внаслідок пригоди три особи загинуло", - йдеться у повідомленні.

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У цьому зв'язку, черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій.

Рух по автодорозі ускладнений, регулюється працівниками поліції.

ДТП в Україні

10 серпня у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі карети "швидкої" та легкового автомобіля, в якій загинули троє осіб. Унаслідок зіткнення автомобілів загинули обидва водії та пасажир-медпрацівник зі спецавтомобіля. ДТП трапилася на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" неподалік с. Михайлівка Новоодеської громади.

А 8 серпня на Харківщині правоохоронець на службовому автомобілі збив 15-річну дівчинку, дитина загинула на місці. Поліцейського відсторонили.

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