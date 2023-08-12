Патрульного, який вдарив чоловіка, відсторонено від виконання службових обов’язків.

Сьогодні у соціальних мережах з'явилося відео, на якому знято конфлікт на вулиці між невідомим та трьома патрульними. Відеозапис веде жінка.

Зокрема, зафіксовано, як один із поліцейських зачитує вголос зміст документа, що тримає в руках (очевидно, протоколу). Чоловік перериває правоохоронця, стверджує, що його права порушуються, наполягає на написанні якогось пояснення. Потім знову вимагає зачитати йому протокол і сам знову перериває копа, питає в нього, чи не втратив той пістолет, ображає.

При цьому чоловік постійно кричить на копів, застосовує нецензурну лексику, а ті просять говорити його тихіше і називають подружжя "неадекватними людьми". Якоїсь миті поліцейські починають йти, але чоловік слідує за ними. Між сторонами точиться суперечка, під час якої громадянин образив іншого поліцейського, і той його досить сильно вдарив по обличчю. Потерпілий падає на землю і стогне.

Відео викликало резонанс у соціальних мережах, люди пишуть, що під час конфлікту співробітник у формі "нокаутував мужика просто на очах його дружини".

У прес-службі обласного управління патрульної поліції повідомили, що ця подія сталася 1 серпня.

"Поліцейські запросили громадянина до управління патрульної поліції з метою розгляду справи про порушення ним ПДР. Під час розмови та підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення громадянин почав висловлюватися нецензурною лайкою на адресу співробітників поліції. Також він навмисно пошкодив бланк адмінпротоколу та постійно виявляв агресію", – розповіли в управлінні.

Зазначається, що цю людину було доставлено до відділення поліції для подальшого з'ясування обставин справи, але в цей час було оголошено повітряну тривогу. Тому патрульні разом із чоловіком вирушили в укриття. Як стверджують в управлінні, на вулиці (дорогою до бомбосховища) чоловік знову почав кричати, провокувати поліцейських і нецензурно висловлюватися, через що отримав відповідне попередження.

"Під час конфлікту один із поліцейських неодноразово попереджав громадянина про припинення порушення, а потім застосував фізичну силу. На місце події інспектори негайно викликали швидку, але громадянин відмовився від медичної допомоги… За вказаною подією призначено службове розслідування. Поліцейський, який застосував силу, відсторонений від виконання службових обов'язків", - стверджують в управлінні.

Інцидент за участю поліцейського

На початку серпня у Рівненській області на дорозі знайшли тіло 64-річної жінки. Як з’ясувалося, вона 5 серпня близько 21:30 вийшла від подруги й пішла додому, однак її збила автівка. Тіло знайшли на узбіччі, де потерпілу залишили помирати.

Правоохоронцям вдалося розшукати транспортний засіб та водія-порушника - співробітника одного із відділень поліції, який у той вечір був не на службі.

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