За даними слідства, до злочину причетний директор інвестиційного фонду. Він вбив власного друга. Його череп із кістками випадково знайшла мешканка села Нічогівка.

Поліцейські затримали 51-річного киянина, який у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша та, щоб приховати сліди злочину, вивіз автівкою тіло в Чернігівську область, де спалив.

Як повідомили у Національній поліції України, 18 липня о 7-й ранку до поліції Чернігівщини надійшло повідомлення від мешканки села Нічогівка Козелецької селищної громади, яка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища з кістками та людським черепом.

Поліцейські, які прибули на місце виклику, виявили людські рештки та низку речових доказів, зокрема сліди взуття та автомобільних коліс. Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

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"На місці криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45-го розміру. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Щоби становити особу чоловіка, співробітники кримінального аналізу поліції Чернігівщини відпрацювали повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській, Полтавській областях", - зазначається у повідомленні поліції.

В ході оперативно-розшукових заходів вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві. Востаннє він виходив на зв'язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра.

Слідчі встановили коло спілкування вбитого. За фахом він банкір, останніх кілька років не працював. Раніше був управляючим одного з банків у Києві. Оперативники з’ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв'язок з ним обірвався.

"В ніч з 12 на 13 липня у заміському будинку він розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, колишнім банкіром. Підозрюваний - директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті. Зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину. Для реалізації своїх злочинних планів на ранок він поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину", - повідомили у поліції.

Слідчі встановили, що батько підозрюваного з Чернігівщини, тому фігурант скористався тим, що знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому.

28 липня за силової підтримки спецпіздрозділу КОРДу поліцейські затримали причетного до вбивства у його заміському будинку. Поліція провела низку санкціонованих обшуків і зібрала переконливу доказову базу, що свідчить про причетність фігуранта до скоєння вбивства.

Зловмисника затримали у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі тривають слідчі дії.

У 2022 році в Україні показово збільшилася кількість умисних вбивств

Як відомо, згідно з даними Офісу генерального прокурора, у 2022 році кількість злочинів в Україні зросла на 8,8%. Якщо минулого року було зареєстровано 362 636 кримінальних правопорушень, то 2021 року ця цифра становила 321 443 злочини.

При цьому характер злочинів помітно змінився: збільшилась кількість злочинів проти основ нацбезпеки, військових злочинів, а також умисних вбивств. Водночас, частка нетяжких правопорушень і кримінальних проступків, правопорушень проти власності зменшилась.

Зокрема кількість умисних вбивств зросла у порівнянні з 2021 р. майже в 7 разів, з 3230 до 22083.

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