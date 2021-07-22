Човен без номерних знаків навіть не загальмував.

У Чернігові на Десні моторний човен без номерів налетів на сорокарічного чоловіка, котрий плавав у річці.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Повідомляється, що інцидент стався опів на дев'яту вечора, але люди ще були на пляжі. Після контакту з катером права рука сорокарічного Віталія Товстонога ніби пройшла через м'ясорубку, але йому все-таки вдалося самостійно доплисти до берега. З води вже на пісок чоловікові допомогли вийти відпочивальники.

Зазначається, що човен без номерних знаків навіть не загальмував. Відео інциденту опинилося у камері спостереження рятувальної станції, що на іншому березі Десни.

Потерпілий стікав кров'ю, хоча поранену руку і перев'язали джгутом, але "швидка" приїхала через півгодини. Переправити потерпілого катером на інший берег просили рятувальників: там сказали, що був лише один черговий і залишити без нагляду майно він не міг.

До лікарні потерпілого привезли у тяжкому стані. Його рука вся переломана, асудини порізані. Лікарі намагаються її врятувати і зробили вже другу операцію на руці.

У поліції розповіли, що вже встановили особу кермувальника: човен належить його родичу. Відкрито провадження за статею порушення правил на транспорті, але чоловіка, на якого вказують очевидці трагедії, - поліція ще не опитала.

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Автор: Олег Давигора