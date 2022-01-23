Щодо смерті військовослужбовця триває розслідування.

У Чернівецькій області виявили тіло військовослужбовця. Його труп знайшли поблизу українсько-румунського кордону.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

За інформацією, яку надав прес-секретар, тіло 19-річного військовослужбовця знайшли ввечері 21 січня без ознак життя.

На місце пригоди прибули співробітники поліції та швидкої допомоги. Що саме трапилося з парубком - нині не повідомляється.

Читайте такожВ Одесі прикордонники під виглядом поліції викрадали людей та вибивали з них гроші (відео)Як зазначив Бровко, загиблий був на строковій службі у прикордонному підрозділі. Наразі щодо смерті військовослужбовця триває слідство.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що п'яний курсант львівської військової академії пішов у ліс гуляти та опинився в Польщі.

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