У Чернівецькій області виявили тіло військовослужбовця. Його труп знайшли поблизу українсько-румунського кордону.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.
За інформацією, яку надав прес-секретар, тіло 19-річного військовослужбовця знайшли ввечері 21 січня без ознак життя.
На місце пригоди прибули співробітники поліції та швидкої допомоги. Що саме трапилося з парубком - нині не повідомляється.
Читайте такожВ Одесі прикордонники під виглядом поліції викрадали людей та вибивали з них гроші (відео)Як зазначив Бровко, загиблий був на строковій службі у прикордонному підрозділі. Наразі щодо смерті військовослужбовця триває слідство.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що п'яний курсант львівської військової академії пішов у ліс гуляти та опинився в Польщі.
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