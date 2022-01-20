Чоловік у суді заявив, що не пам'ятає, як перетнув кордон.

Курсант Національної академії сухопутних військ пішов гуляти в ліс і потрапив в Польщу. На момент інциденту 20-річний хлопець був п'яний.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Відзначається, що інцидент стався 7 січня біля села Лопушанка Самбірського району. Українським прикордонникам повідомили, що п'ятеро людей незаконно перейшли кордон з України до Польщі. При цьому трьох порушників затримали польські прикордонники. Порушниками виявилися громадяни Туреччини.

При цьому ще двом чоловікам вдалося втекти в Україну. У зв'язку з цим українські прикордонники з собаками вирушили на пошуки. Двох чоловіків затримали на околиці села Лопушанка, вони були без документів.

Читайте також"Ти - лох, ну, і я - лох": Гордон і Комаровський обмінялися "люб'язностями" (відео)Водночас один з чоловіків був у військовій формі та берцях. Ним виявився колишній прикордонник, 25-річний Мар'ян Павлюх. Другим порушником виявився курсант 3 курсу Національної академії сухопутних військ Львова Василь Макар.

У суді Макар розповів, що 6 січня разом з Павлюхом всю ніч пили, а до ранку вирішили прогулятися лісом. За його словами, він був настільки п'яний, що не пам'ятає, де саме вони гуляли та чи переходили кордон, а пам'ятає лише, як їх затримали прикордонники біля церкви в селі Лопушанка, "при цьому спустили собак".

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За рішенням судді Оксани Кшик, Макара визнали винним у незаконному перетині кордону та оштрафували на 8500 гривень. Крім того, такий же штраф доведеться заплатити Павлюху та трьом громадянам Туреччини.

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