У Чорному морі поблизу села Рибаківка Миколаївської області загорівся суховантаж PRINCE 4.
Цю інформацію з посиланням на власні джерела повідомляє Обозреватель.
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Судно йшло з Миколаєва в Суецький канал під прапором Коморських островів.
За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з кают. Капітан дав команду екіпажу зібратися на головній палубі.
За даними видання, моряки не змогли самостійно впоратися з пожежею. Балкер подав сигнал лиха.
Як повідомляється, ситуацію ускладнює штормовий вітер - до 24 метрів на секунду.
За даними видання, на 19:40 зв'язок з судном, що терпить лихо, повністю був відсутній.
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