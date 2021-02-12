За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з кают.

У Чорному морі поблизу села Рибаківка Миколаївської області загорівся суховантаж PRINCE 4.

Цю інформацію з посиланням на власні джерела повідомляє Обозреватель.

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Судно йшло з Миколаєва в Суецький канал під прапором Коморських островів.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з кают. Капітан дав команду екіпажу зібратися на головній палубі.

За даними видання, моряки не змогли самостійно впоратися з пожежею. Балкер подав сигнал лиха.

Як повідомляється, ситуацію ускладнює штормовий вітер - до 24 метрів на секунду.

За даними видання, на 19:40 зв'язок з судном, що терпить лихо, повністю був відсутній.

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Автор: УНІАН