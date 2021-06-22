Дикорослі гриби зібрав батько дитини.

Лікарі Дніпропетровської обласної дитячої лікарні не змогли врятувати 9-річну дитину, яка отруїлася грибами і вступив до відділення у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє «Наше Місто». Дитину доставили в обласну лікарню з Новомосковської ЦРЛ.

"Нам розповіли, що гриби збирав батько хлопчика. Найімовірніше, серед них була бліда поганка, оскільки отруєння було дуже сильним. Його стан був вкрай важким, і, попри всі зусилля, докладені лікарями для порятунку життя дитини, вчора вона померла.

Ця трагедія вкотре підтверджує, що не можна вживати в їжу дикорослі гриби і дорослим, і тим більше дітям», — розповів журналістам генеральний директор ДОКБ Олексій Власов.

Зазначається, що симптоми отруєння блідою поганкою дуже схожі на кишкову інфекцію. При цьому блювота і пронос практично не припиняються, відбувається сильне зневоднення організму. При цьому симптоми отруєння проявляються лише через кілька годин – якщо людина з'їла гриб ввечері, погано їй стане лише під ранок.

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Автор: Дмитро Захаров