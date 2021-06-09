Зловмисник проник до під’їзду та завдав потерпілій декілька ударів кулаками та металевим електрочайником по голові.

Красногвардійський районний суд Дніпра визнав винним 33-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад на консьєржку.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, раніше неодноразово судимий громадянин у січня 2021 року заради легкої наживи скоїв розбійний напад на 70-річну жінку, яка працювала консьєржем у житловому будинку. Зловмисник проник до під’їзду, завдав потерпілій декілька ударів кулаками та металевим електрочайником по голові, понівечив обличчя, після чого спричинив жінці ножове поранення. Забравши у неї 70 гривень, підсудний з місця злочину зник.

Чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння чужим майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

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Свою вину він визнав повністю. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Денис Прядко