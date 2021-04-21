Зловмисник напав на касира та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав з каси гроші.

У Харкові поліція розшукує чоловіка, який під час збройного пограбування обмінного пункту заволодів 1,6 млн грн.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що 20 квітня о 20:10 до поліції звернулась працівниця обмінного пункту, розташованого на проспекті Героїв Сталінграду, та повідомила про пограбування.

Правоохоронці з’ясували, що у той час, коли жінка зачиняла двері обмінного пункту, до неї підійшов невідомий і заштовхав її всередину. Зловмисник вдарив касира у обличчя та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав з каси 1,6 млн грн.

Жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Після надання необхідної медичної допомоги її відпустили додому.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція здійснює комплекс невідкладних розшукових заходів для затримання причетної до розбійного нападу особи, зокрема, відпрацьовує записи з камер зовнішнього відеоспостереження, розташованих поблизу місця злочину, встановлює свідків події, вивчає вилучені речові докази.

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Автор: Світлана Макринська