У Дніпрі чоловік помер під лікарнею / скріншот з відео

У Дніпрі чоловікові стало погано прямо біля входу в міську клінічну лікарню №5. Він помер попри спроби перехожого врятувати його.

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Про це повідомляється в Facebook-спільноті місцевих жителів. Опубліковано відео з місця подій - на ньому можна бачити, що навколо чоловіка без свідомості ходять люди в білих халатах. Заносити чоловіка в приміщення вони не поспішають.

Причини смерті чоловіка не уточнюються.

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Автор: Дмитро Захаров