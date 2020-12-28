У Дніпрі чоловікові стало погано прямо біля входу в міську клінічну лікарню №5. Він помер попри спроби перехожого врятувати його.
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Про це повідомляється в Facebook-спільноті місцевих жителів. Опубліковано відео з місця подій - на ньому можна бачити, що навколо чоловіка без свідомості ходять люди в білих халатах. Заносити чоловіка в приміщення вони не поспішають.
Причини смерті чоловіка не уточнюються.
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