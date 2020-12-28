У Дніпрі чоловік помер на порозі лікарні - соцмережі (відео)

Опубліковано відео з місця подій - на ньому можна бачити, що навколо чоловіка без свідомості ходять люди в білих халатах.

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