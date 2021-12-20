Обійшлося без постраждалих.

У Дніпрі минулої ночі сталася ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Чернишевського.

В результаті найбільше "постраждав" світлофор, що стояв там, у який влетів на швидкості Hyundai Elantra. Водій не впорався з керуванням і врізався в опору, пише "Днепр оперативный".

Сам момент зіткнення, яке сталося навпроти ТЦ "Нагорка", потрапив на камеру відеоспостереження "Ситуаційного центру Дніпра".

Повідомляється, що водій їхав по проспекту та мав намір повернути ліворуч, проте через високу швидкість і погодні умови "зніс" світлофор з дорожнім знаком. Сила удару була настільки сильною, що світлофор зламався і впав на дорогу.

За попередніми даними, в аварії обійшлося без жертв і травмованих.

Як повідомляв УНІАН, раніше під Кривим Рогом сталася аварія з фурою: водій легковика згорів живцем.

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Автор: Юрій Годован