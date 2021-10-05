У будинку почалася пожежа.

У Дніпрі жінка спалила 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів, влаштувавши у квартирі пожежу. Вона сказала, що їй наказали це зробити голоси в голові.

Про це пише Інформатор з посиланням на джерела.

4 жовтня жінка повідомила в поліцію про дивну поведінку своєї 46-річної сестри. Прибулі поліцейські побачили задимлення на восьмому поверсі будинку.

З'ясувалося, що жінка розкидала по своїй квартирі речі та розбила посуд. Також вона спалила 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів, пояснивши це тим, що їй наказали це зробити голоси в голові.

Читайте такожУ Чернівцях посеред вулиці помер 21-річний студент з ІндіїВ цей час в приміщенні знаходилася дитина. Чоловік жінки намагався її втихомирити, але без успіху.

Її госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що в Білій Церкві чоловік забив сусіда до смерті табуреткою і кочергою.

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Автор: Людмила Жерновська