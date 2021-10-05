Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

У Білій Церкві чоловік забив сусіда до смерті табуреткою та кочергою, прокуратура повідомила йому про підозру в умисному вбивстві.

Про це на своєму сайті повідомляє прокуратура Київської області.

"За даними слідства, 3 жовтня в с. Винарівка Білоцерківського району Київської області двоє чоловіків вживали алкогольні напої в будинку одного з них. Згодом між ними стався конфлікт, в ході якого 74-річний господар будинку завдав не менше семи ударів табуреткою в область голови 63-річному гостю, від чого останній впав на підлогу. Далі підозрюваний взяв металеву кочергу і завдав нею ще не менше трьох ударів потерпілому. Від отриманих травм чоловік помер", - йдеться в повідомленні.

Під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури жителю Білоцерківського району повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше на Закарпатті затримали вітчима, який вбив 10-річну падчерку.

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Автор: Наталія Хаджі