Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.

Двоє хлопців у Донецької області жорстоко вбили двох чоловіків. Підозрювані намагалися спалити будинок з тілами, щоб приховати злочин.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у серпні хлопці 16 та 18 років випивали. У якийсь момент вони посварилися на вулиці з 44-річним знайомим.

Словесна перепалка переросла в бійку, в результаті якої чоловіка жорстоко побили. Після того як потерпілий знепритомнів, то його затягнули в покинуту будівлю й закидали камінням.

Читайте такожВдарив сокирою по голові: під Києвом чоловік ледь не вбивши рідного сіна (фото)52-річний перехожий став мимовільним свідком вбивства. Його також жорстоко вбили його й кинули до першого тіла. У однієї зі своїх жертв нападники вкрали документи, серед яких паспорт і військовий квиток, а також мобільний телефон. Через два дні підозрювані повернулися до захованих в покинутому будинку тіл та підпалили його.

Хлопцям загрожує довічне позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Вугледар жінка привела в поліцейську дільницю маленького хлопчика і повідомила, що він довгий час сам перебував на вулиці без нагляду дорослих. Поліцейські з'ясували, що дитина живе в селищі Володимирівка Волноваського району.

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Автор: Анастасія Горбачова