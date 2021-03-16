Обставини інциденту з’ясовує Федеральне управління цивільної авіації

У штаті Флорида (США) невдовзі після зльоту одномоторний літак «Beechcraft Bonanza» упав на легковий автомобіль.

Про це повідомляє NBC 6.

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За словами правоохоронців, аварія сталася вдень: літак впав на автомобіль, що рухався в спальному районі. Внаслідок події загинув екіпаж літака, пасажирів легковика госпіталізували у важкому стані.

На кадрах камери відеоспостереження з сусіднього будинку видно, що літак спершу зачепив автомобіль, а потім врізався в землю, спалахнувши. Крім того, пошкоджена лінія електропередач.

На подію оперативно відреагували рятувальні служби.

Обставини інциденту з’ясовує Федеральне управління цивільної авіації

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Автор: Яна Ставська