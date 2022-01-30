Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці розкрили 20-річного хлопця-шахрая. Він під жіночими іменами на сайтах знайомств у чоловіків виманював гроші.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

Підозрюваний листувався на сайтах з чоловіками. В ході спілкування він пропонував сходити в кіно, на концерт або виставку та надсилав посилання на фішинговий сайт з продажу онлайн-квитків. При покупці чоловіки вказували реквізити банківських карт.

"Таким чином шахрай отримував доступ до персональних даних і приватної інформації про банківські картки постраждалих і за допомогою різних платіжних систем перераховував кошти на підконтрольні йому рахунки", — йдеться в повідомленні.

У ході обшуків вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві активізувалися телефонні шахраї, які виманюють у своїх жертв великі гроші під приводом "порятунку" їх близьких людей.

Мешканка столичної Русанівки після телефонної розмови віддала зловмиснику всі свої заощадження. Примітно, що вона зробила це у власній квартирі, куди той приїхав.

Вас також можуть зацікавити новини: