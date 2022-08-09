Раніше він був посадовцем Харківської міської ради.

Правоохоронці викрили співробітника Управління Служби безпеки України в Харківській області, який надавав представникам спецслужб Російської Федерації таємну інформацію військового характеру.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, на початку березня 2022 року екс-посадовця Харківської міської ради завербували співробітники спецслужб РФ. За їхнім завданням він влаштувався до Антитерористичного штабу при УСБУ в Харківській області. Маючи доступ до інформації, він передавав ворогу контактні дані працівників СБУ, шляхи наступу ЗСУ, місця розташування позицій блокпостів і військової техніки, а також дані, які він щоденно вносив в закриту інформаційну систему", - розповіли у прокуратурі.

Таким чином підозрюваний допомагав представникам спецслужб РФ у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, констатували у відомстві.

"Після отримання від нього інформації окупанти здійснювали масовані ракетні обстріли по позиціях українських військ. Також співробітники спецслужб РФ використовували її для передислокації підрозділів країни-агресора з метою захисту від артилерійських ударів ЗСУ та планування диверсій", - наголосили у ОГП.

Зауважується, що в обмін на співпрацю з ворогом підозрюваному обіцяли гарантії безпеки для нього і його родини у разі захоплення регіону військовими РФ.

Так, за процесуального керівництва Офісу генпрокурора співробітнику Управління СБУ в Харківській області повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові колишній поліцейський з приятелем "зливали" окупантам дані про ЗСУ.

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