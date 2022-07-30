Сапери обстежили прилеглу територію, інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

На Харківщині на протитанковій міні підірвався комбайн, комбайнер госпіталізований.

Згідно з повідомленням ДСНС України, інформація про те, що у полі, за межами с. Вільхівка під час проведення сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався комбайн, надійшла сьогодні о 13:21.

За даними рятувальників, в результаті вибуху постраждав комбайнер, чоловік 1978 р.н. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікувального закладу.

Також в результаті вибуху комбайн та стерня загорілися. До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 60 кв.м.

Також на місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Аграріїв закликають бути уважними та пам'ятати про небезпеку, адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

Як повідомляв УНІАН, раніше на околиці Харкова у полі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 року народження загинув на місці, а транспортний засіб загорівся.

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