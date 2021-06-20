Закривавлена постраждала записувала відео, показуючи підписникам свої травми.

У Києві автомобіль збив молоду блогерку. Дівчина після аварія почала зразу записувати новий шок-контент для Instagram.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

Відео, яке для інстаграму зняла потерпіла, оприлюднили у мережі. На ньому дівчина лежить поблизу місця аварії з розбитою головою і зламаною кінцівкою, та каже, що їй дуже боляче.

«О часи, о звичаї! Дівчину Дашу збив автомобіль, а вона відразу контент пиляє для своєї інсти», – йдеться у підписі до відео.

Закривавлена постраждала записувала відео, показуючи підписникам свої травми.

«Мені дуже боляче у нозі, мене дуже болить нога», – казала вона.

Водночас запевняла, що все добре.

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Автор: Денис Прядко