У Києві автомобіль збив молоду блогерку. Дівчина після аварія почала зразу записувати новий шок-контент для Instagram.
Про це повідомляє «Київ оперативний».
Відео, яке для інстаграму зняла потерпіла, оприлюднили у мережі. На ньому дівчина лежить поблизу місця аварії з розбитою головою і зламаною кінцівкою, та каже, що їй дуже боляче.
«О часи, о звичаї! Дівчину Дашу збив автомобіль, а вона відразу контент пиляє для своєї інсти», – йдеться у підписі до відео.
Закривавлена постраждала записувала відео, показуючи підписникам свої травми.
«Мені дуже боляче у нозі, мене дуже болить нога», – казала вона.
Водночас запевняла, що все добре.
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