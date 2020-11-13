Хлопчик намагався захистити тварину.

У Харкові чоловік побив собаку на очах у дитини.

Читайте такожНа Одещині вівчарка покусала 6-річного хлопчикаВідповідне відео побиття тварини опублікували у Telegram-каналі «ТРУХА Харьков».

«Дитина плаче і просить не бити собаку, але батя не може зупинитися. Страшно подумати, що з твариною роблять вдома» – підписали відео.

На відео видно, як чоловік прив'язав собаку до паркану і заходився його лупцювати, що той аж скавчав. Хлопчик намагався захистити собаку та просив батька припинити знущання.

Після інциденту дитина схопила за повідець пса і, продовжуючи доводити батькові його неправоту, пішла геть.

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Автор: УНІАН