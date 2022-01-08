Пожежа трапилася у кабіні водія.

У Харкові під час руху загорівся трамвай. Надзвичайна ситуація сталася навпроти проспекту Московського, 297б.

Як повідомили у ДСНС у Харківській області, трамвай рухався за маршрутом №23 у Харкові 8 січня вночі.

Читайте такожРух паралізовано, пасажири – налякані: у центрі Харкова фура протаранила трамвай (відео)Пожежа трапилася у кабіні водія. Вогонь частково захопив і салон трамвая. У цей момент пасажирів всередині громадського транспорту не було.

Водій оперативно зупинився і викликав рятувальників. Пожежу гасили 2 чергових відділення. Вогонь охопив частину трамвая, площею майже 15 квадратних метрів.

Локалізувати пожежу вдалося за лічені хвилини. Однак повністю побороти вогонь вдалося лише за 2 години. Рятувальники завершили роботу о 3 годині ночі.

Попередньо, причиною виникнення вогню в салоні назвали коротке замикання. Неполадка виникла в електропечі в кабіні водія.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі зійшов з рейок трамвай. Він зніс світлофор і наїхав на жінку, яка стояла на пішохідній частині.

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