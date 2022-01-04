На місці працюють рятувальники.

У Харкові на проспекті Гагаріна стався обвал стіни чотириповерхового будинку. В результаті обвалу ніхто не постраждав.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

Будівля не використовувалася, оскільки її повинні були знести. У ній розміщувалися офісні приміщення.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС.

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"Це не житловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу Авторучка, що знаходяться на приватній території. Постраждалих за словами власника приміщень, на щастя, немає", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За попередніми даними, обвалення сталося через розпочате поруч будівництво. У мерії з'ясовують, чи були видані на нього дозволи.

Раніше повідомлялося, що в Києві в 9-поверховому житловому будинку стався обвал балконів.

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