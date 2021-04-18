У Києві на Татарці в 9-поверховому житловому будинку стався обвал балконів.
Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, подія трапилася на вулиці Половецькій 14, що в Шевченківському районі столиці.
За попередніми даними, в результаті обвалу балкона ніхто не постраждав.
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Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. А також приступили до вивчення конструкції, що обвалилася, та цілісності самої будівлі.
Зазначимо, що 9-поверховий житловий будинок побудований із залізобетонних панелей за так званим "чеським проектом" у 1974 році. Будівля знаходиться на балансі КП ЖЕК Татарка.
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