Бабусі повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Черкаські правоохоронці повідомили про підозру бабусі, яка після падіння внука, 2014 року, не звернулася до медиків. Хлопчик з травмами потрапив до реанімації, а бабусі тепер загрожує позбавлення волі.

Правоохоронці розпочали провадження по ч. 3 ст. 135 (залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки за частиною) Кримінального кодексу, жінці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Черкаській області.

За даними поліції, вирішувалося питання щодо обрання бабусі постраждалого запобіжного заходу.

Хлопчик травмувався у Черкасах у 20 числах серпня. Бабуся стверджувала, що хлопчик травмувався у результаті падіння з купи цеглин, які лежали у дворі. Спочатку жінка не звернулася до медиків, а 24 серпня побачила, що внук лежить у ліжку без свідомості.

Бабуся викликала швидку, і дитину доставили у реанімацію Черкаської обласної дитячої лікарні. Медики повідомили про інцидент правоохоронцям.

Жінка тимчасово опікувалася внуком. Батьки хлопчика знаходилися у Києві. Сім’я постраждалого не вважалась неблагополучною.

Автор: Екатерина Присяжнюк