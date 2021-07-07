На хакерських форумах вони купували бази даних клієнтів банків та телефонували їм під виглядом працівників фінустанови.

У Харкові зловмисники видавали себе за працівників банків та поліцейських і виманювали гроші у людей.

Як повідомили в ГУПН в Харківській області, у шахраському call-центрі працювали близько 40 операторів. Їх роботу організували троє харків'ян.

На хакерських форумах вони купували бази даних клієнтів банків та телефонували їм під виглядом працівників фінустанови.

Оператори діяли за наступним сценарієм. Спочатку повідомляли громадянам, що з їхньої банківської картки нібито здійснюються підозрілі транзакції або про те, що надійшла заявка на зміну фінансового номера. Оператори також запевняли людей, що інформацію про нібито шахрайські дії буде передано до місцевої поліції. Після цього інший працівник call-центру телефонував уже під виглядом поліцейського.

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Для переконання потерпілих зловмисники використовували «sip-телефонію». Так їм вдавалося підміняти номери на ті, що були вказані на офіційних сайтах поліції.

Псевдополіцейський повідомляв, що для блокування шахрайських дій необхідно повідомити йому код із SMS-повідомлення. Як тільки людина називала код – зловмисники викрадали гроші з її банківської картки.

За попередніми підрахунками, загальна сума збитків становить мільйон гривень.

Схему шахрайства викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Харківській області спільно зі слідчим відділом Харківського районного управління поліції. В офісі, де розташовувався сall-центр, працівники поліції провели обшук. Вилучено понад 40 комп’ютерів і таку ж кількість телефонів.

Фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

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Автор: Вікторія Гордієнко