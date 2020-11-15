У Херсоні на вулиці Кулика тролейбус №12 протягнув по асфальту пенсіонерку, яка впала під час виходу.
Читайте такожУ Харкові під час руху загорівся трамвай (відео)Про це повідомляє kherson.net.ua.
Зазначається, що 82-річна жінка під час виходу з тролейбуса спіткнулася та впала таким чином, що її тіло лежало на асфальті, а ноги були в салоні тролейбуса. Водій цього не помітив, закрив двері та продовжив рух. Зупинився лише після криків пасажирів у салоні.
На місце події прибула бригада медиків, які надали першу медичну допомогу жінці. У пенсіонерки діагностували численні гематоми та садно на тімені.
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