Жінці діагностували численні гематоми та садно на тімені.

У Херсоні на вулиці Кулика тролейбус №12 протягнув по асфальту пенсіонерку, яка впала під час виходу.

Читайте такожУ Харкові під час руху загорівся трамвай (відео)Про це повідомляє kherson.net.ua.

Зазначається, що 82-річна жінка під час виходу з тролейбуса спіткнулася та впала таким чином, що її тіло лежало на асфальті, а ноги були в салоні тролейбуса. Водій цього не помітив, закрив двері та продовжив рух. Зупинився лише після криків пасажирів у салоні.

На місце події прибула бригада медиків, які надали першу медичну допомогу жінці. У пенсіонерки діагностували численні гематоми та садно на тімені.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН