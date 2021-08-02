Медична допомога була надана чотирьом особам.

У смт Кирилівка Запорізької області внаслідок зіткнення гідроскутера та надувного "банана" постраждали 4 людини.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

Зазначається, що медична допомога була надана чотирьом особам: чоловікам 30 та 41 років, жінці 43 років та хлопчику 9 років.

"Двох осіб було госпіталізовано до лікарні: чоловіка 30 років з закритою травмою поперекового відділу хребта та жінку 43 років з закритою травмою правого стегна", - йдеться у повідомленні.

За інформацією центру, інцидент стався 1 серпня. На місці події працювали 2 фельдшерські бригади ЕМД.

Нагадаємо, що Кирилівка цього року потерпає від нашестя медуз.

У липні на пляжах Азовського моря спостерігалося справжнє нашестя медуз. Відпочивальники на курортах Арабатської стрілки і Запорізької області скаржилися, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання кількості медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор - поступове зближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

Днями в соцмережах повідомили про зникнення тисяч медуз в курортній Кирилівці.

Автор: Світлана Макринська