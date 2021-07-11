Загиблим виявився 49-річний житель Вінниці.

В селищі Кирилівка Запорізької області біля однієї з баз відпочинку загинув на воді чоловік.

Як повідомляється на сайті обласного управління ДСНС, пригода сталась 10 липня о 17:35.

Зі слів родичів загиблого, чоловік пішов купатися у морі та зник з поля зору.

Відпочивальники виявили тіло чоловіка без ознак життя та винесли на берег. Потопельника намагалися реанімувати, але, лікарі швидкої констатували смерть. Загиблим виявився 49-річний житель м. Вінниця.

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Обставини смерті чоловіка розслідуються, тіло передали для проведення судмедекспертизи.

Раніше у місті Золочів Львівської області рятувальники дістали з води тіло місцевої мешканки 1999 року народження. Дівчина зникла під час купання в озері з подругами 9 липня.

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Автор: Дмитро Захаров