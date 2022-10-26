Відкрито кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

В Києві 5-річну дівчинку вилучили з родини через антисанітарію: в квартирі жило 10 собак, яких не виводили гуляти.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

До столичних правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у Подільському районі малолітня дитина перебуває в умовах, які загрожують її життю та здоров’ю.

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"Під час спілкування з сусідами правоохоронці з’ясували, що у квартирі проживає 46–річна жінка разом із повнолітнім сином та 5-річною донькою. За інформацією мешканців будинку, дівчинку майже не виводять з квартири. Малолітня живе у ізоляції, в антисанітарних умовах разом із собаками, яких також не вигулюють", - повідомляє поліція.

Правоохоронцы зазначають, що в оселі побачили усюди бруд, розкидані речі, тарганів, а тварини перебувають у занедбаному стані.

"Правоохоронці та соцправцівники прийняли рішення про вилучення дитини та направлення її до медичного закладу. Малолітня певний час перебуватиме під наглядом лікарів та пройде необхідне медичне обстеження. Подальшу її долю вирішуватимуть соціальні служби", - сказано в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

В поліції зазначають, що тваринами наразі опікаються волонтери.

Також повідомляють, що вирішується питання щодо додаткової кваліфікації події.

Поліція на фото та відео показала умови проживання дитини.

Батьківська недбалість в Україні

За українським законодавством, батьків, що нехтують своїми обов'язками, карають позбавленням волі. На жаль, інколи такі випадки стають трагічними.

Зокрема, на Кіровоградщині судитимуть жінку за невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що призвело до смерті її 5-місячного немовляти.

3 липня на Дніпропетровщині сталася пожежа у житловому будинку. У вогні живцем згоріло немовля. Дитина 2022 року народження перебувала у будинку без нагляду батьків.

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