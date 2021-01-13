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У Дніпровському районі Києва, на проспекті Павла Тичини, 15, сталася масова бійка.
Читайте такожУ Києві п'яні охоронці будмайданчика влаштували бійку - один з них померПро це повідомив "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі. Все відбувалося, як можна побачити на опублікованому відео, біля супермаркету.
Судячи із запису, конфлікт почався між двома чоловіками, їх намагалася розняти жінка. Потім до них приєдналися ще дві людини. Втрутитися в конфлікт спробував і водій авто, що проїжджало повз. Всього в ролику видно шість учасників конфлікту.
"Не дуже зрозуміло, за кого вболівати в цій сутичці, тому просто спостерігаємо. Київ, Тичини, 15 (Березняки)", - підписане відео.
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