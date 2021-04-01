Тіло загиблого знайшли у його робочому кабінеті.

У Києві працівник Держрезерву вчинив самогубство канцелярським ножем у службовому кабінеті.

Про це повідомляє Telegram-канал Вартові Еспрессо.

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Як повідомляється, сьогодні вранці працівники відомчої охорони комбінату Державного резерву в службовому кабінеті адміністрації виявили мертвим менеджера. На шиї у загиблого була різана рана.

За даними джерел Telegram-каналу, на місці події виявлено передсмертну записку та канцелярський ніж, яким потерпілий спричинив собі ушкодження.

Як повідомляється, особу загиблого встановлено. Мотиви скоєного встановлюють слідчі.

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Автор: Катерина Лиманська