У Києві працівник Держрезерву вчинив самогубство канцелярським ножем у службовому кабінеті.
Про це повідомляє Telegram-канал Вартові Еспрессо.
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Як повідомляється, сьогодні вранці працівники відомчої охорони комбінату Державного резерву в службовому кабінеті адміністрації виявили мертвим менеджера. На шиї у загиблого була різана рана.
За даними джерел Telegram-каналу, на місці події виявлено передсмертну записку та канцелярський ніж, яким потерпілий спричинив собі ушкодження.
Як повідомляється, особу загиблого встановлено. Мотиви скоєного встановлюють слідчі.
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