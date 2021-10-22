Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

У Києві повідомлено про підозру заступнику директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації – начальнику управління лікувально-профілактичної роботи за фактом службової недбалості під час закупівлі лікарських засобів для лікування онкологічних хворих (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомила прес-служба Київської міської прокуратури, слідством встановлено, що Департаментом охорони здоров’я у листопаді 2020 року укладено договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та в подальшому здійснено закупівлю вказаних ліків.

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Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, внаслідок закупівлі зазначених лікарських засобів за завищеними цінами територіальній громаді міста Києва спричинено збитки у розмірі понад 7,5 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове слідство триває.

Раніше, як писав УНІАН, у Києві викрили розкрадання майже 30 мільйонів гривень на ремонтах шкіл і дитсадків.

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Автор: Інна Андаліцька