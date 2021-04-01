Правоохоронці встановили місце знаходження нападника за допомогою камер відеоспостереження системи «Безпечне місто», наразі його взято під варту.

У Києві чоловіка просто посеред вулиці вдарили цеглиною по голові та відібрали сумку з 300 тис. грн.

Як повідомляє Відділ комунікації столичної поліції, інцидент стався на вулиці Курчатова у Деснянському районі міста.

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Зі слів заявника, до нього підійшов невідомий, вдарив твердим предметом по голові та заволодів барсеткою з грошима. Після цього зловмисник сів до автівки та втік.

Як повідомив слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, для розшуку нападника по місту була введена спеціальна поліцейська операція.

«Переглянувши записи з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто», ми встановили транспортний засіб, на якому пересувався фігурант. Іномарку зупинили на Броварському проспекті. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 ми затримали пасажира авто у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 37-річний уродженець Львівщини», - сказав Кокідько.

Слідчі обшукали автомобіль та вилучили цеглину, якою ймовірно вдарили потерпілого по голові. Крім того, поліцейські виявили та вилучили інші речові докази: викрадені гроші, документи та мобільні телефони, якими користувався нападник.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

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Автор: Інна Андаліцька