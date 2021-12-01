Наразі встановлюються особи, причетні до організації діяльності "ботоферми".

У Києві викрито діяльність "ботоферми", яка використовувалась для поширення контенту, спрямованого на посилення протестних настроїв, а також для шахрайських схем із заволодіння коштами громадян України та інших держав.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що зловмисники розробили та використовували спеціалізоване наповнення та адміністрування великої кількості акаунтів у популярних соціальних мережах. Для створення верифікованих акаунтів зловмисники використовували підроблені посвідчення громадян України, які надавали службі підтримки Facebook для підтвердження справжності особи. Вказані акаунти використовувалися для поширення контенту на замовлення третіх осіб (публікацій та коментарів), в тому числі матеріалів, спрямованих на посилення протестних настроїв в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у змові з власниками "шахрайських кол-центрів", що спеціалізуються на заволодінні коштами громадян України та іноземних держав, власники "ботоферми" використовували підконтрольні аккаунти для заманювання потенційних жертв на фішингові сайти (копії сайтів банківських установ, міжнародних брокерських проектів, онлайн-казино тощо), за допомогою яких в останніх викрадали грошові кошти.

У межах кримінального провадження проведено обшуки в офісних та житлових приміщеннях організаторів злочинної діяльності, у ході яких вилучено: комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами отримання замовлень на просування публікацій в інтересах спільнот ФБ, що пропагують антивакцинацію, та в інтересах інших протестних акцій, а також "розкрутку" шахрайських та "фішингових" псевдобірж, орієнтованих на країни СНД; більше 500 підроблених електронних копій документів, що посвідчують особу громадян України; обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє одночасно анонімно адмініструвати велику кількість акаунтів; більше 100 банківських карток, що використовувались для анонімізації прийому платежів за надані протиправні послуги.

Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 190 КК України та здійснюється співробітниками Святошинського УП ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводження Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності "ботоферм".

"Держпереворот" в Україні - що відомо

26 листопада на прес-марафоні "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова в здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Американський президент Джо Байден висловив занепокоєння у зв'язку із заявою президента України Володимира Зеленського про підготовку в країні держперевороту.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання Комітету безпеки Верховної Ради України.

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Автор: Наталія Хаджі